Bonaventura, è scattato il rinnovo. E Benassi “sceglie”

Scattato il rinnovo per l'ex centrocampista del Milan, ma la Fiorentina vuole un ulteriore prolungamento

Importanti novità in arrivo da casa Fiorentina. Come riporta Radio Bruno, Giacomo Bonaventura ha rinnovato il suo contratto con il club viola fino al 2023. E' scattata infatti la clausola automatica per il prolungamento dell'ex Milan, che era legato al numero di presenze raggiunte. Ma le parti stanno già discutendo per un ulteriore rinnovo di un'altra stagione fino al 2024. Destinato invece a lasciare la Fiorentina in questi ultimi giorni di gennaio è Marco Benassi. Alcuni club lo hanno richiesto e stamattina il suo procuratore ha incontrato i dirigenti viola presso il centro sportivo: in arrivo la scelta.