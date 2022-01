VN – Empoli e Cagliari in pressing su Benassi. Si lavora per l’accordo

Le ultime sul centrocampista

Dopo la doppietta Ikoné-Piatek la Fiorentina è al lavoro anche per quel che riguarda le uscite sul mercato. Uno dei nomi più caldi, in questo senso, è quello di Marco Benassi, da poco rientrato in gruppo. Sull'ex Torino, un po' ai margini del progetto tecnico Viola, sono accesi i fari di Empoli e Cagliari, entrambe alla ricerca di un centrocampista. La Fiorentina sta parlando con le due società e sarebbe ben disposta ad una sua cessione. Il nodo è rappresentato dall'accordo, che ancora non c'è, fra il classe '94 e il club acquirente. Situazione fluida.