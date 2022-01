FOTO VN – Anche Benassi in gruppo: l’ex Toro si allena con i compagni

Per la prima volta nel 2022 il centrocampista lavora con il resto della squadra

Per la prima volta nel nuovo anno, il centrocampista gigliato Marco Benassi sta lavorando in gruppo con il resto della squadra, per preparare l'importante prossima sfida di campionato contro il Genoa. L'ex capitano del Toro con l'inizio del 2022 era rimasto ai box. Di lui si parla al momento anche in chiave mercato: possibile un suo trasferimento (in prestito) all'Empoli, considerando che fin qui ha trovato poco spazio. Sotto la foto del nostro inviato direttamente dal centro sportivo Davide Astori.