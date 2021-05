Bonaventura, con il Bologna si esalta e la viola ha bisogno di lui

La Fiorentina avrà bisogno del miglior Giacomo Bonaventura

Nonostante il centrocampo affollato, da subito si è capito che Giacomo Bonaventura avrebbe avuto un ruolo fondamentale in questa Fiorentina. Come racconta il Corriere dello Sport, il centrocampista ex Milan da subito si è preso il suo spazio, dimostrando di essere stato un ottimo acquisto a parametro zero. Dopo aver saltato la sfida contro la Juventus per squalifica, è molto probabile che contro il Bologna si riprenda la maglia da titolare a discapito di Gaetano Castrovilli, costretto a sedersi in panchina. Il Bologna, poi, è la seconda squadra contro cui Jack ha segnato più gol in carriera (4), dietro solo al Napoli (5). Da sottolineare, però, il numero di incroci, 18 con i partenopei, 9 con i felsinei. Quando vede rossoblù Bonaventura si esalta, e la Fiorentina ha bisogno di lui.