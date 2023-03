“Non capisco perchè il Milan prese Bakayoko”: il silenzioso addio di Bonaventura

Sabato ci sarà Fiorentina-Milan, è i riflettori saranno puntati anche su Bonaventura. Il centrocampista viola sarà, insieme a Saponara, l'ex della partita. Bonaventura ha lasciato molti ricordi al Milan, anche il suo addio è stato abbastanza rocambolesco. 1 agosto del 2020, San Siro deserto. Il Milan gioca contro il Cagliari. A fine partita Bonaventura si accascia a terra e scoppia in un pianto liberatorio. Sono stati mesi duri per lui perchè la società rossonera, da gennaio, decide di non rinnovargli il contratto. Lo scopritore di Bonaventura, Antonio Bongiornirivelerà poi: " Il suo procuratore, Mino Raiola, non è riuscito a trovare l'accordo con il Milan, anche perché la società rossonera ha fatto delle scelte diverse sul mercato. Non capisco perché siano andati a prendere Bakayoko quando avevano già Bonaventura in casa". Insomma, è stato un addio silenzioso quello di "Jack", che adesso si gode una seconda giovinezza a Firenze, senza però avere un po' di rammarico per come è finita la sua avventura milanese.