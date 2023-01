Bonaventura/2: “Cabral devastante, Jovic in difficoltà. Io mediano? Vi spiego”

Intervenuto a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Sassuolo, Jack Bonaventura ha parlato della vittoria e del suo futuro ancora in maglia viola: "Non si può sempre vincere giocando un grande calcio, quando riparte il campionato non puoi essere sempre al 100% ma è importante vincere anche soffrendo. Europa? E' possibile, ma per arrivarci dobbiamo fare tante vittorie consecutive. Per farlo servono grandi prestazioni, un po' di fortuna e il recupero di qualche giocatore.