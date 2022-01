Bonato: “Per Vlahovic ci sarà un’asta. La Juventus è avvisata”

L'ex ds del Sassuolo Nereo Bonato ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic e la possibilità di vedere un'asta per il calciatore

L'ex direttore sportivo del Sassuolo, Nereo Bonato , ha parlato ai microfoni di Lady Radio della possibilità della Juventus di prendere Dusan Vlahovic : "La Juve deve trovare una soluzione dopo l'infortunio di Chiesa, ma penso che l'investimento importante verrà fatto in estate. Attualmente credo che gli serva anche qualcosa in mezzo al campo".

Ha proseguito dicendo: "Ci sarà un’asta per Vlahovic e arriveranno club con un apporto superiore a quello della Juventus. In generale è più facile in estate ma, se arriverà un’offerta molto alta già a gennaio, la Fiorentina dovrà approfittarne. Faccio comunque i complimenti ai viola, che hanno ben gestito una potenziale bomba.".