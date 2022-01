Bucciantini: “Alvarez farebbe impazzire la piazza. A Napoli per rifarci”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato del possibile arrivo di Alvarez e della brutta prestazione fatta dai viola contro il Torino

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della partita contro il Torino ma non solo: "I primi minuti non davano l'avviso che sarebbe finita in quel modo. La prima partita di gennaio spesso da effetti negativi a livello mentale in una squadra e l'abbiamo visto. Ci hanno aggredito trovando molti spazi e non siamo riusciti a rispondere. Bisogna capire perché non erano fisicamente pronti. La Fiorentina è mancata tutta. La faccia di Gemello l'abbiamo vista tre volte in 90 minuti".