Bologna-Fiorentina, le formazioni: Iachini sceglie Biraghi, Castro out

Gli undici scelti da Mihajlovic e Iachini per la partita del Dall'Ara: alle 15 il calcio d'inizio di Bologna-Fiorentina

Fiorentina a Bologna: la 34^ giornata prevede il derby dell'Appennino.Felsinei di Mihajlović a quota 38 pti, quattro meno per la Fiorentina. Iachini ha "problemi" di abbondanza: non disponibili i soli Kokorin - desaparecido - e Borja Valero. Davanti a Dragowski, in difesa agiranno Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulla destra Venuti, mentre sulla corsia opposta Biraghi vince il ballottaggio con Igor. Bonaventura si riprende la maglia da titolare, insieme a lui Pulgar e Amrabat. Il sacrificato è Castrovilli che partirà inizialmente dalla panchina. Infine l'attacco che sarà formato dalla coppia consolidata: Vlahovic e Ribery.