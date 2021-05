Il treno-salvezza passa da Bologna: il Derby dell’Appennino come gara dell’anno

Oggi alle 15 la Fiorentina vivrà un passaggio fondamentale della sua stagione travagliata

Se non la si vuol considerare la partita dell'anno, poco ci manca. Contro il Bologna la Fiorentina non ha grandi alternative e le scusanti, in casa viola, sono finite ormai da un pezzo: occorre un risultato positivo, specie guardando il proprio calendario, ma anche quello delle dirette concorrenti. Di fronte ci sarà un avversario arrabbiato, che vuol conquistare la salvezza matematica e che è reduce da un 5-0 che ancora pesa sulle spalle. Poi, come era prevedibile, anche Sinisa Mihajlovic ci ha messo del suo alla vigilia, caricando a pallettoni i suoi giocatori. All'andata al Franchi fu uno 0-0 noioso, un brodino, che vide comunque meglio gli emiliani rispetto ai viola, all'epoca con Prandelli in panchina. Con quella partita si concluse la striscia positiva migliore di questo campionato così difficile per la Fiorentina: quattro risultati utili consecutivi, ottenuti con Sassuolo, Verona, Juventus ed appunto Bologna. Da lì addio continuità per i viola, che hanno alternato prestazioni da dimenticare ad altre sfortunate ed a vittorie da benedire come contro Cagliari, Crotone, Spezia o Benevento. Fino ad arrivare alla situazione attuale ed a quel +3 sul terzultimo posto, a cinque giornate dalla fine. Proprio in quel di Bologna la scorsa stagione Beppe Iachini iniziava il suo lavoro come tecnico gigliato, lavoro che avrebbe poi portato la Fiorentina ad una salvezza tranquilla. La storia può e deve ripetersi.