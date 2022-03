Bojinov: “Vlahovic ha sempre dato il massimo. Delusione tifosi? È normale”

L'ex attaccante sia di Fiorentina che Juventus, Valeri Bojinov, ha parlato di Dusan Vlahovic e dell'idea di calcio di Vincenzo Italiano

Il doppio ex Valeri Bojinov è intervenuto durante il Pentasport e ha iniziato parlando dell'addio di Vlahovic: "È un ragazzo molto umile e sincero. Ha sempre dato il massimo per la Fiorentina. È normale che i tifosi siano delusi, ma penso che la società c'abbia guadagnato. Tutti quei soldi possono aiutare a far crescere lo stadio. Per i tifosi è una cosa in più, ma i viola si sono sempre comportati così".