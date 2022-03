La nota della Fiorentina: “Tifosi, sostenete la squadra. No a cori razzisti”

La nota del club a poche ore da Fiorentina-Juventus, dove si preannuncia una "calda" accoglienza per l'ex Vlahovic

La Fiorentina ha diramato una breve nota attraverso i suoi canali ufficiali, con un messaggio rivolto ai tifosi. Oltre al ringraziamento per chi ha acquistato il biglietto (anche se non c'è ancora l'auspicato sold out), il club rivolge un invito ad evitare cori razzisti e discriminazioni. Il riferimento è, evidentemente, il ritorno da ex di Dusan Vlahovic.