Bojinov: “Jovic-Terzic tra qualche anno capiranno. Avrei chiamato… Mourinho”

"Quando si gioca con il cuore e si lascia tutto dentro al campo, nessuno può criticare. Firenze si inserisce in questo quadro, io lo so bene, peccato aver trovato tardi la maturità. Se uno sbaglia, l'importante è non ripetere gli stessi errori. Sappiamo quanto è stato difficile per la Fiorentina affrontare una stagione così intensa, abbiamo vissuto i suoi alti e bassi ma i viola sono in finale di Coppa Italia e ancora in corsa per quella di Conference League, a maggior ragione ora che i gol in trasferta non valgono doppio. Italiano ha fatto veramente bene, sia il primo anno sia poi nel tempo quando la sua rosa è cambiata anche in maniera improvvisa, cercando di rispettare le aspettative della piazza. Io? Se fossi rimasto un altro anno con Zeman sarebbe stato perfetto, ma le società devono vendere e oggi questo vale ancora di più. Chi guardo volentieri? Castrovilli: mi è dispiaciuto tantissimo quando si è infortunato perché sembrava che avesse dieci marce, ora sta lavorando bene per tornare su quei livelli, spero di rivedercelo presto. Al calcio italiano serve come il pane, è esplosivo, si inserisce. Mi piace, mi ricorda un po' Rui Costa, anche se il mio non è un paragone ma una somiglianza".