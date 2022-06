Bogdani esalta Italiano: “E’ un maniaco della tattica, merita il rinnovo”

"Italiano? Ho un ottimo rapporto con lui, eravamo insieme anche in stanza ai tempi del Chievo. Ha dato una grande impronta alla Fiorentina e nonostante l'addio a gennaio di Vlahovic è riuscito ad arrivare in Europa. Ha sempre avuto ottime qualità di gioco da calciatore e le ha riportate sul campo anche da allenatore. Ha sbagliato in stagione solo due o tre partite che potevano far salire ancor di più la Fiorentina in classifica. C'è stata anche una componente di sfortuna, ripenso ad esempio alla gara di Coppa Italia con la Juventus. Allenatore già da giocatore? Assolutamente si, è un malato di tattica, vuole far giocare bene le sue squadre. Attacco? Per provare ad arrivare ad esempio in Champions ci vuole qualcosa di più, uno che sappia fare un po' tutto. In ogni caso Cabral, che è già stato qualche mese con Italiano, non potrà che migliorare grazie al mister nella prossima stagione. Rinnovo di Italiano? Se lo è meritato e non lo dico perché sono suo amico, la pensano così in molti. Sarà importante dargli continuità, con due/tre innesti giusti il livello della squadra potrebbe essere ulteriormente alzato".