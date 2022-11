Bocci: “Svolta gol grazie alla verticalità. Milenkovic? Viola sempre 1^ scelta”

Intervenuto a Rtv 38, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci ha commentato le ultime vicende di casa Fiorentina: Conference? Il sorteggio non è stato fortunato, ma si staranno facendo la stessa domanda anche a Braga. I portoghesi giocano in un ambiente particolare, passionale e sviluppano questo 4-4-2 tutto difesa e ripartenza. Milenkovic? In estate fu lui a capire rallentamenti con Inter e Juve e ha sempre messo la Fiorentina davanti alle sue preferenze: il rinnovo è stato cercato e voluto dal serbo in prima persona. Svolta sotto porta? La Fiorentina sta cambiando, fa meno possesso palla e con Kouamé e Ikoné ha trovato quella verticalità che prima mancava. Jovic? Spero che per lui e Dodò a fine stagione si possa parlare di altro: per ora parliamo di un rendimento deludente".