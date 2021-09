Bocci su Commisso: “Si sente preso in giro. Parliamo del rinnovo da Primavera”

Il giornalista commenta lo sfogo del Presidente viola

"Se ha deciso di uscire allo scoperto è perchè ha la sensazione che chi sta dalla parte di Vlahovic stia perdendo tempo e non sia intenzionato a rinnovare il contratto. Le parole di Commisso sono quelle di un uomo che si sente preso in giro. Stiamo parlando del rinnovo di Vlahovic da Primavera. Dusan è un campione assoluto, se continua così è difficile trattenerlo: contratto o meno. Firmare il contratto darebbe due vantaggi: uno quello di tenere il proprio attaccante per un anno in più. Oltre a dare alla Fiorentina una posizione di maggior forza in eventuali trattative. E' possibile che la decisione sia più del procuratore del giocatore? No, però possono condizionarti molto. Sono delle figure che ti aiutano quando non sei nessuno e per questo a lui credi. A gennaio la Fiorentina può avere la forza di prendere un centravanti? Potrebbe rompere molto gli equilibri. Se facessero uno sgarbo a Vlahovic, la squadra ne risentirebbe "