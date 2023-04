Bocci: “Spero che Commisso non alzi di nuovo i toni. Urgono novità sullo stadio”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno per parlare della partita di ieri della Fiorentina e di molti altri temi caldi. Queste le sue parole: "Ieri mi sembra di aver visto una squadra po' condizionata dalle due partite perse, ma soprattutto dai sei gol subiti. Attenzione, non scarica, e questo è un bene. La Fiorentina ha fatto la partita, tenendo l'avversario lontano dalla porta. La Cremonese non è mai stata pericolosa. In campionato i viola non devono arrendersi, perché non vorrei rimanere con le mani in mano per qualunque motivo. L'ottavo posto è a due punti e tutti questi processi potrebbe smuovere qualcosa".