Bocci: “Se si arriva ottavi non date la colpa a Italiano. Un gennaio buttato”

"Non mi sembra un gran mercato. Non da società che individua il quarto posto come obiettivo. Prevedo che questa vicenda possa dare a Italiano un momento di riflessione, e un'arma da usare. Le trattative non concluse sono fallite, poi si può essere d'accordo sul fatto che Gudmundsson non valga 30 milioni. Un mercato deludente, ti sei fatto sfuggire Baldanzi con un Bonaventura che ha quell'età. Domani voglio vedere il povero Italiano cosa fa a Lecce con la situazione che ha sugli esterni, non ne ha uno sano domani. Se la Fiorentina arriverà ottava non date la colpa a Italiano. La Champions scordiamocela. L'Europa non è neanche al sicuro, faremo il solito campionato. Abbiamo già buttato un mese come quello di gennaio, e sappiamo il perchè"