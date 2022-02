Bocci: “Sabato senza Vlahovic? Vedremo la reazione della squadra”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato di diversi temi legati alla Fiorentina, iniziando dalla partita contro la Lazio senza Vlahovic

Poi sul discorso Vlahovic: "Bisogna vedere come reagirà la squadra con l'assenza di Vlahovic. Abbiamo una squadra più completa adesso. Cinque esterni come chiedeva Italiano, due ottime alternative in attacco. Anche analizzando la rosa, adesso non trovo un punto debole. Però ancora non mi sento di dire che questa Fiorentina possa essere migliore pur avendo perso Vlahovic. Dobbiamo vedere come si comporta in campo".