Bocci: “Ritmo serrato coppe-campionato, ora servono tutti. Sottil-Brekalo…”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha parlato così del momento viola: "Jovic-Cabral? I numeri in assoluto iniziano ad essere migliori per entrambi. Se pensiamo a 20 gol totali tra campionato e coppe non saremmo messi male, ma il termometro ce lo hai attraverso il campionato e lì i numeri devono migliorare. In Italia è più difficile perché gli attaccanti si misurano con difese più attente. Mandragora? Sta finalmente dimostrando il suo valore, ha sempre qualche acciacco ma può giocare sia con che senza Amrabat in regia.