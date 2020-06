Bocci: “Pulgar ha cambiato ritmo alla squadra. E’ mancata la concretezza di Chiesa e Ribery”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Il risultato è negativo, pareggiare con l’ultima in classifica non è mai un punto guadagnato [CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA]. Dobbiamo però capire che siamo in una ripartenza, le squadre sono ancora in fase di rodaggio. La Fiorentina ha regalato completamente un tempo ai suoi avversari, ma non è un problema di condizione fisica. Le squadre hanno dimostrato di calare nella ripresa, mentre i viola hanno corso tantissimo anche in 10. Questo significa che il lavoro di Iachini ha ottenuto i suoi frutti. Non esiste il problema di un attaccante, Vlahovic ha fatto una buona partita, è mancata un po’ la cattiveria e la freddezza sottoporta di Chiesa e Ribery. Milenkovic? Sarebbe folle se la Fiorentina punisse sè stessa perché il giocatore non vuole rinnovare il contratto. Mi rifiuto di pensare che una società illuminata possa fare questa considerazione. Nella testa di Ramadani la Fiorentina è una squadra di passaggio, appena è pronto deve fare il salto di qualità. Con una proprietà che sogna in grande un procuratore così non può essere protagonista delle trattative. Centrocampo? Pulgar è stata l’arma decisiva nel secondo tempo, ha cambiato ritmo a tutta la squadra. Il cileno ha fatto una delle migliori partite da quando è arrivato a Firenze. Castrovilli invece non ha fatto una buona partita, alla corsa e i dribbling deve abbinare