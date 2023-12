Bocci: “Nzola, troppo presto vederlo domani dal 1′. Ma è lui la punta ideale”

Ai microfoni di Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha commentato così il momento viola: "La partita con la Salernitana mi ricorda quella con l'Empoli, arrivato a Firenze con un nuovo allenatore e con i viola che forse aveva sottovalutato un po' l'impegno. Credo che Italiano ricorderà ai ragazzi quella partita, dove i viola fecero una delle peggiori prestazioni stagionali. La Fiorentina deve lavorare per risolvere alcune situazioni, come la querelle relativa al Franchi, quella del centravanti deve risolverla Italiano.

Aver schierato Beltran nel secondo tempo con il Genk può essere la strada per l'argentino. A gennaio non credo arriverà un'altra punta, ma un esterno che faccia gol. Ce ne sono tanti, di sicuro non sarà Berardi. Chi dal 1' con la Salernitana? Le parole di Italiano dopo il Genk sono state dure verso Nzola, non sono così sicuro che voglia riprovarci subito domani, ma vuole farlo "sbollire". Inoltre Beltran è entrato bene. Ma siamo alle solite: nella squadra ideale il centravanti per questa Fiorentina è Nzola, quello di sei mesi fa che ci fece male con la maglia dello Spezia".