Bocci: “Non mi sorprenderebbe Jovic a Genova, ma vi dico cosa non deve mancare”

"Faccio due considerazioni: uno, credo che Italiano sia stato abbastanza accontentato, da Arthur ai due nuovi attaccanti. Mina non mi sembra al di sopra di ogni sospetto, prenderei un altro difensore. Due, quello che mi aspetto è che la Fiorentina azzecchi la partenza visto che l'anno scorso il problema è stato proprio quello. Italiano ha bisogno di tempo per far entrare i nuovi nei meccanismi, le sue scelte dovranno essere oculate. A Genova? Io mi aspetto Arthur, accanto a lui c'è Mandragora se Amrabat non c'è al 100%. Davanti non mi meraviglierei di vedere Jovic con Gonzalez e Brekalo visto che Ikoné è acciaccato. Non deve mancare un salto di qualità sul piano della continuità, ma non voglio far passare che sia facile arrivare in fondo a tutte le competizioni come è successo lo scorso anno. Amrabat? Sarei contento se restasse, penso che se non arriveranno offerte all'altezza potrebbe restare anche senza tutto questo muso, in quel caso la Fiorentina sarebbe a posto".