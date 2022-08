Bocci: “Milenkovic alla Juve fa panchina. Jovic e Dodò? Diamogli tempo”

Alessandro Bocci su alcuni temi caldi di casa Fiorentina

Redazione VN

Il giornalista Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato dei nuovi arrivati in casa Fiorentina: "Jovic viene da due anni dove ha fatto da spettatore aggiunto. Ha bisogno di tempo, non mi aspetto che faccia subito la differenza. Mi incuriosisce molto Mandragora, secondo me è un grandissimo giocatore. Dodò credo che sia un calciatore molto forte, ma la condizione mi preoccupa. Anche lui non gioca da tanto tempo a causa dello stop del campionato ucraino".

Sullo stile di gioco di Italiano

"I meccanismi di Italiano non sono banali, quindi, almeno per il momento, non mi aspetto che ci siano dei titolari fissi. Giocando ogni tre giorni ed essendo ad inizio campionato non puoi permettertelo. Se vogliamo vedere crescere la Fiorentina, in primis mi aspetto un salto di qualità da parte degli esterni e maggiore continuità da parte di Nico Gonzalez".

Su Milenkovic

"Se Milenkovic dovesse andare alla Juventus non farebbe il titolare. Ad oggi però temo di più i bianconeri dell'Inter, perché i nerazzurri stanno cercando di trattenere Skriniar in ogni modo e non andrebbero a puntare su uno come il serbo".