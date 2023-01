Bocci: “Magra di gol? Con il Toro avrebbe faticato anche il migliore attaccante”

"Fiorentina peggiorata nello spirito e nel gioco. La avevamo lasciata determinata alla pausa, ora la ritroviamo insicura e imprecisa. Il problema non è solo il centravanti: con il Torino avrebbe faticato anche la punta migliore dato che non arrivavano palloni. Poi ci sono anche errori gravi e di deconcentrazione. La campagna acquisti non ha funzionato poi, ed i campanelli di allarme sono tanti. Brekalo? Lo ho visto giocare nel Toro, sicuramente può aiutare la Fiorentina. Sicuramente è un giocatore che va riattivato dato che ultimamente non ha giocato molto. È un acquisto di prospettiva".