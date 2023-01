Bocci: “Jovic mi sembra che sia già arrivato, Cabral tecnicamente soffre”

Il parere del giornalista

Redazione VN

Il giornalista del Corriere Della Sera, Alessandro Bocci, parla al Pentasport di Radio Bruno:

"La partita col Monza ci riporta a tante partite recenti della viola. Manca il cinismo. La squadra non riesce mai a portare a casa la partita, anche quando la domina. Quando la Fiorentina cala si difende male, a differenza per esempio della Juve. Italiano sta rivedendo dei concetti, per esempio il possesso palla, vedasi il gol di Cabral. Bisogna dire che questa squadra è più debole dello scorso anno. I 4 giocatori cardine li hai persi, Vlahovic, Torreira, Odriozola e Nico. Dodò non sta dando niente, e Nico è il giocatore più forte in rosa. La Fiorentina ha perso troppi punti, ma Italiano non può essere troppo criticato.

Sulle ambizioni della Fiorentina: "La Fiorentina dovrebbe rimanere tra le prime 6. Se parti con un ciclo come anno scorso e ti fermi subito è un disastro. Questo doveva essere l'anno della conferma. I vecchi cicli di Prandelli e Montella sono durati anni. Se non arrivi un Europa non puoi nemmeno tenere i giocatori. Bisognerebbe aggiungere un grosso nome a questa squadra, non toglierli."

Sugli attaccanti: "Jovic per me ha un grandissimo talento, ma sembra che sia già arrivato, sembra che ci faccia un favore a giocare. Cabral ci mette l'impegno ma tecnicamente soffre, anche il gol nasce da uno stop sbagliato. Io punterei su Jovic, ma sarebbe ingiusto non confermare Cabral dopo il gol di mercoledì. Purtroppo Jovic è difficile da giudicare, non gioca da 3 anni. Fisicamente è indietro. Al mondiale ha patto panchina con Mitrovic e Vlahovic infortunati."