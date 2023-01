Bocci: “Jovic e Cabral non bastano, serve un centravanti dal mercato”

Le opinioni e i pareri di Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, sulla Fiorentina in ottica di mercato invernale, sugli infortuni.

Redazione VN

Oggi ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, il quale si è espresso in ottica di mercato e di rosa sulla Fiorentina. A seguire le sue parole:

"Non c'è dubbio, domani alla ripresa del campionato serve una Fiorentina forte, aveva chiuso bene, nonostante due sconfitte immeritate con Milan ed Inter. Bisogna ripartire con lo stesso spirito mostrato prima della sosta per il Mondiale. Italiano ci ha messo più tempo a capire la tattica più adatta per la viola quest'anno. Bisogna evitare i passaggi a vuoto come contro il Bologna, se si vuole puntare all'Europa League, di conseguenza la viola non può sbagliare. Il Monza rischia di essere una contendente, con Galliani e Berlusconi che fanno campagne acquisti importanti con ad esempio Brekalo, al quale garantiscono uno stipendio elevato da 2 milioni, poi ora interessa Lazovic. La Fiorentina deve fare lo stesso, cercare giocatori importanti, anche in tempi più lenti però lo devono fare.

Attacco — "Innanzitutto ritengo che Italiano non potesse fare affermazioni diverse, visto che Cabral e Jovic avranno un gennaio di fuoco. Io penso che Nico Gonzalez sia fortissimo, dovrebbe essere quasi pronto, mentre Sottil ancora no, poi sta tornando pian piano Castrovilli, manca un centravanti, Jovic e Cabral non garantiscono tanto, anche se il serbo si è messo più in luce rispetto al brasiliano. Sentendo Italiano sembra soddisfatto, ma non ne sono certo".

In uscita — "La mancata convocazione di Gollini, mi ha sorpreso, o torna all'Atalanta o se ne và in un altra squadra oppure è infortunato? Martinelli è forte, ma ha 16 anni, per la porta che è un ruolo delicato serve un giocatore pronto. Un caso simile che mi ha sorpreso è l'assenza di Benassi, eppure in questo dicembre ha fatto bene e un posto lo meriterebbe."