Bocci: “In Saponara rivedo le qualità di Astori. Milenkovic? Adesso ho paura”

Alessandro Bocci sull'importanza di Saponara e il futuro di Milenkovic

Matteo Bardelli

Il giornalista Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di molti temi in casa Fiorentina. Ha iniziato parlando di Saponara: "Sono contento per la sua conferma. Credo che sia un giocatore di qualità tecniche importanti e che vuole bene alla Fiorentina. Rivedo in lui le qualità di Astori e questo mi fa stare tranquillo. Il ruolo di Saponara non è soltanto in campo, ma soprattutto nello spogliatoio. È come un Chiellini per la Juventus, fondamentale per trasmettere ai nuovi arrivati cosa sono Firenze e la Fiorentina".

Sulle grandi partenze

"Molte possiamo definirle pesantissime, soprattutto se facciamo riferimento all'addio di Vlahovic. Anche Torreira sarà una grande perdita, ma sono fiducioso nella coppia Amrabat-Mandragora, specialmente se il marocchino è quello dell'ultimo mese. Prima non ero teso per l'addio di Milenkovic, ma ora che la Juventus ha venduto de Ligt sono molto impaurito".

Su Amrabat

"In partenza vedo Amrabat come titolare. Ho fiducia che abbia le qualità per fare la differenza. Poi con la consapevolezza di Italiano di avere la squadra pronta e abbastanza fatta in vista dell'inizio della stagione, non posso far altro che essere positivo".

Su cosa aspettarsi da Jovic

"Jovic peggio di Vlahovic? Ancora non possiamo dirlo, magari non sarà così. Sulla carta, in questo momento, visto il periodo difficile da cui arriva Jovic, viene da dire questa cosa".