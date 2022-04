Bocci: “Il contratto di Italiano non mi preoccupa, vuole continuare a Firenze”

Il giornalista parla anche della sfida contro il Venezia: "E' una partita da non sottovalutare, di primaria importanza"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "La partita contro il Venezia è facile solo all'apparenza. I lagunari non sono retrocessi e verranno al Franchi con il coltello tra i denti. E' una partita da non sottovalutare, di primaria importanza. La temo anche perché arriva pochi giorni prima di quella in Coppa Italia contro la Juventus".