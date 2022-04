Igor: “Italiano mi ha cambiato la vita. A Firenze due anni difficili”

Il centrale brasiliano della Fiorentina si racconta a 360°: dalle difficoltà iniziali in brasile fino all'esplosione in viola

E' Julio Igor il protagonista della rubrica "One on one" realizzata e proposta dalla Fiorentina. A seguire vi proponiamo i passaggi più interessanti dell'intervista in compagnia di uno tra i giocatori più in forma nella rosa di Italiano: "Sono cresciuto in una città piccola, a Bom Sucesso, nello stato di Minas Gerais, in una famiglia semplice e umile. Crescere tra le difficoltà non è mai stato motivo di vergogna ma un orgoglio. Ho sempre voluto diventare un calciatore per cambiare la vita della mia famiglia e realizzare il mio sogno di giocare in una grande squadra, al livello top. Avevo molte difficoltà, ma ho sempre lavorato. Se oggi sono alla Fiorentina è merito di Dio e della mia famiglia. Mia moglie? E' la mia vita, Quando ho faticato qua alla Fiorentina, lei è stata con me".