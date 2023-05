Bocci: “Nico deve fare quello che vuole in campo. Stagione da ricordare”

"A me stuzzica più la finale di Praga. Il Basilea ieri sembrava intenzionato a fare la partita dell'andata. Con le loro punte che hanno pressato i nostri difensori. Poi dopo il gol dell'1-1- la Fiorentina ha dominato, da grande squadra. Ieri ha tirato fuori la personalità del campione Nico Gonzalez. Poi c'è Bonaventura. La stagione è così è già da ricordare. Anche se ovviamente sarebbe un peccato non portare a casa nulla. La personalità è dimostrata dalle vittorie esterne. Il loro portiere ha salvato la partita. Jovic si è mangiato dei gol ma è stato coinvolto nelle occasione, Cabral ieri non c'era. Igor ieri fa un errore grossolano. Biraghi ormai si è calato a pieno nel progetto. Brekalo ieri era sgonfio. Nico deve fare quello che vuole"