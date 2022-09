Bocci: “I fischi di ieri sono stati ingenerosi. Ikone? Gli va dato ancora del tempo”

"I fischi di ieri secondo me sono stati un po' ingenerosi. La squadra ora è ad un bivio, può svoltare o crollare. In coppa la situazione si complica, servirà fare tre vittorie nelle prossime cinque gare del girone per potersi qualificare. Cambio modulo? Non credo che Italiano lo farà, se non alle volte a gara in corso. Ieri fossi stato in lui avrei provato il 4-2-4. Cabral? Mi sembra un giocatore che al momento è fuori condizione. Io tornerei sulla cessione di Vlahovic sottolineando come certe cose si facciano a fine stagione non nel mercato invernale, questo non è un segnale di programmazione. Ikone? Ancora non lo boccerei perché si vede che ha delle qualità. Io lo aspetterei ancora, anche perché non ci sono alternative. Il discorso è però generico e riguarda tutti gli esterni, compreso Saponara, nettamente indietro di condizione fisica. Pradè? Io non gli affido troppe colpe, anche se il finale di mercato non mi ha convinto. In difesa la volontà era quella di fare Nikoloau e alla fine si è optato per tenere Ranieri che secondo me è più terzino che centrale. Mandragora in difesa? Non saprei, secondo me il suo resta comunque un ottimo acquisto".