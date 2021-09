Bocci: “Fiorentina, serve più equilibrio e cinismo se prendi così tanti rischi”

L'analisi di Fiorentina-Inter del giornalista inviato al Franchi: bicchiere mezzo pieno, ma i troppi rischi hanno compromesso il risultato

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci, inviato ieri al Franchi per il Corriere della Sera: "Il problema è trovare un equilibrio per arrivare a qualsiasi tipo di successo. Non possiamo prendere sempre gol, serve un equilibrio che oggi non c'è, poi sprechiamo troppo in attacco e una squadra che si prende così tanti rischi deve essere più cinica. Le partite dipendono dagli episodi e l'Inter ha sfruttato il momento; detto questo la Fiorentina ha fatto una bella figura, col tempo acquisirà quell'esperienza che in quei cinque minuti è mancata.