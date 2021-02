Bocci: “Fiorentina destinata al 3-5-2. Ribery, come lo gestirà Prandelli?”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha preso la parola a Radio Bruno. Queste le sue parole sull’attualità viola: “La Fiorentina è destinata a terminare il campionato con il 3-5-2 perché ha i giocatori per questo modulo, poi l’anno prossimo si potrebbe cambiare. Dipenderà dall’allenatore. Kokorin? Non credo sia in grado di giocare dall’inizio, ma la vera domanda è cosa fare con Ribery, visto che mercoledì la Fiorentina tornerà in campo”.