Bocci: “Dodo grossa tegola. Ecco quale potrebbe essere l’alternativa”

"Se potessi scegliere di giocare male e vincere sempre 1-0, sceglierei sicuramente questa opzione. L'assetto della Fiorentina? Il 3-5-2 è una soluzione in corsa secondo me, anche perché non ha una rosa per quel modulo ora come ora. Semmai, il tema è: chi è ad ora l'alternativa di Kayode? L'infortunio di Dodo è una grossa tegola, anche perché la Fiorentina migliore l'anno scorso si era vista con lui in forma. Bisognerà trovare una soluzione, anche perché Kayode non potrà giocarle tutte. Un'alternativa potrebbe essere trasferire Biraghi o Parisi a destra. Contro l'Udinese, comunque, c'è stato questo pragmatismo finale che ci fa capire come la Fiorentina abbia presente la concretezza ed il risultato, che poi è quello che conta. Se la Fiorentina è più brutta e soffre ma porta a casa il risultato, alla fine fa quello che serve. Nzola? Secondo me fa il lavoro che serve ad ora ai gigliati. Fa il lavoro sporco che serve, soprattutto, al gioco di Italiano".