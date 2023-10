Bocci: “Difficile scegliere tra stasera e Napoli. Di Beltran ho notato un particolare”

"Oggi non vorrei essere Italiano, perché fare le scelte giuste tra stasera e il Napoli, che tra l'altro ha due giorni in più dall'ultima partita, non è semplice. Il Napoli sembra aver ritrovato brillantezza, stiamo giocando tante partite. Turnover? Io non toglierei Nico né Bonaventura, ma l'allenatore sa meglio di me. Per me è sempre Nico più altri dieci. Il Ferencvaros è una squadra che ha storia, certo non scende in campo quella ma penso possa essere pericolosa anche se spero di trovarci sul 2-0 dopo mezz'ora. Formazione? Io voglio vedere i migliori a discrezione di Italiano. A me dicono che Beltran merita di essere aspettato e che Infantino è il miglior giovane che circolava in Argentina, ho fiducia. Di Beltran mi ha sorpreso il calo fisico nel secondo tempo contro il Cagliari, lavora tantissimo e lega molto il gioco ma spende tante energie non tirandosi mai indietro. Quarta? Ora il suo vero nemico è se stesso, nel senso che deve tenere altissima la concentrazione. Giusto dare spazio poi a Christensen in porta, altrimenti il rischio è che finisca come Gollini. Mi sembra che ancora non ci siamo sulle palle alte, che è strano per uno che è alto in quella maniera".