Bocci: “Dal mercato altri quattro acquisti, ma occhio anche al parco esterni”

"Quando si perde 5-0 dopo 26 minuti non è solo un problema di condizione fisica, c'è anche un approccio sbagliato a livello mentale. Tra meno di un mese si va in campo contro il Genoa e poi potrebbero esserci anche i preliminari di Conference League, quindi bisogna fare attenzione. Mercato? Non credo che possa essere condizionato troppo da quello che è successo ieri. Credo che il 4-3-3 possa diventare di nuovo lo schema dominante e che sarà necessario valutare anche il parco esterni, che in questo momento sono 6. Per me Castrovilli lo può fare, sono convinto che arriverà un altro centrocampista e ci vedrei bene Dominguez una volta ceduto Amrabat".