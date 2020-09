Bocci: “Chiesa deve capire che non gira tutto intorno a lui. Prenderei De Paul…”

Il giornalista Alessandro Bocci (LE SUE PAROLE SULL’IDEA HIGUAIN) parla al Pentasport:

Chiesa non può sbagliare una mossa, deve capire che non gira tutto intorno a lui. Meglio prendere un centrocampista rispetto ad un attaccante, direi De Paul, lo preferisco a Torreira visto che può giocare in più ruoli. In attacco darei fiducia a Vlahovic, credo che le reti le farà. Mi sembra impensabile che la Fiorentina possa fare un mercato con spese pazze. Il Franchi? Va rifatto lì, è stato possibile con Wembley, figuriamoci se non è possibile con il Franchi.