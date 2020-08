Bocci: “Higuain? Dipende in che condizioni. La Fiorentina vuole un mediano alla Torreira”

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Higuain? Ha una logica solo se rientra in un’operazione legata a Chiesa, in quel modo si potrebbero superare certe questioni economiche. Ma Higuain viene volentieri alla Fiorentina? Perché l’Higuain svogliato del post lockdown sarebbe un altro errore là davanti. Mentre se sta bene è il migliore sulla piazza. E’ un giocatore forte, ma introverso, e non vorrei che il calcio non fosse più la sua priorità.

La fascia sinistra? Per me Dalbert e Biraghi si equivalgono, fanno benino la fase offensiva e peccano in quella difensiva, sono adatti ad un modulo con difesa a tre. Il parere di Iachini è fondamentale, poi va visto cosa offre il mercato. Per Biraghi è anche un problema di scadenza di contratto, al di là di tutto la Fiorentina non può perderlo a cuor leggero. Io vorrei migliorare, ma a sinistra non ci sono moltissime soluzioni; mi piace Luca Pellegrini, ma in generale si potrebbe prendere uno che non parte davanti a Biraghi ma che in prospettiva gli è superiore. Lo scambio con Spinazzola lo farei, ma ci deve essere l’accordo con la Roma.

Su Torreira dico che è uno dei miei preferiti, insieme a Paredes che però credo sia impossibile. Poi c’è Locatelli, ma se non riesce a prenderlo nemmeno la Juventus a 30 milioni… Io non penso che adesso la Fiorentina sia in grado di acquistare sia un centrocampista sia un attaccante di grande livello. Un prestito cambierebbe tutto, così come cambierebbe tutto la cessione di Chiesa. Mi risulta che la Fiorentina non voglia privarsi di Pulgar e voglia procurarsi un giocatore come Torreira, se non lo stesso Torreira”.

