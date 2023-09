Bocci: “Beltran? Non so se la Fiorentina sia la sua squadra ideale”

"A Udine la squadra di Italiano ha vinto una partita non da Fiorentina. Abbiamo avuto un po' di fortuna visto i goal mangiati dall'udinese. Stasera sarà una partita dura visto che il Frosinone non ha niente da perdere. Mi aspetto una conferma da parte della Fiorentina, e vedere la stessa reazione avuta settimana scorsa. Non basta Udinese-Fiorentina per dire che la squadra sta andando nella direzione giusta. Qual è il modulo giusto secondo te? A me un centravanti come Nzola piace. Beltran non è un centravanti secondo me. E' un talento pazzesco ma non so se questa Fiorentina sia la sua squadra ideale. Italiano non passerà definitivamente al 3-5-2. Beltran-Nzola sarà un alternativa a partita in corso come visto a Udine ma il modulo iniziale sarà sempre lo stesso con una punta. Davanti mi aspetto qualcosa in più anche dagli esterni. Vorrei rivedere il Brekalo di Torino. Spero torni presto Ikone, un esterno che salta l'uomo fa sempre comodo."