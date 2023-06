I nomi per l'attacco

"Retegui, Dia, Nzola, Beto? Beto costa 30 milioni e secondo me non ne vale. Dia mi sembra il più forte di questi nomi, però è un giocatore da 4-4-2. Retegui secondo me ha difficoltà tecniche, le stesse che ha Cabral, anche se a differenza del brasiliano attacca l'area con cattiveria. La Fiorentina non può permettersi di sbagliare, perché molta della fortuna dei viola passerà dal reparto avanzato".