Bocci: “Ad Italiano solo applausi. L’anno prossimo serve un ulteriore step”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato del momento che sta vivendo la Fiorentina e di cosa dovrà essere fatto per il futuro

Il giornalista Alessandro Bocci, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport del momento dei viola: "La Fiorentina si è ritrovata a giocare 5 partite di fila e senza il centrocampo titolare. L'allenatore secondo me non è ancora abituato a giocare con questa frequenza, è uno step che deve ancora raggiungere. Ad Italiano dobbiamo fare solo gli applausi per questa stagione, su questo non ci sono dubbi".