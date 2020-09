Bocci: “Chiesa verrà venduto, ma non al Milan. Ecco dove andrà secondo me”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Caso Rebic? (LEGGI LE PAROLE DEL D.S. DELL’EINTRACHT) Se c’è una strada diplomatica, credo che verrà percorsa. Se poi il Milan avrà “fregato” la Fiorentina allora io Chiesa e Milenkovic con te non li tratto assolutamente. Per me Chiesa va alla Juventus, i rossoneri non hanno contropartite idonee per puntare a Federico, a differenza dei bianconeri che hanno un grande parco di giocatori che sarebbero l’ideale per la Fiorentina. Resto comunque convinto che per come si sta muovendo la società, abbia in mente o sia sicura che venderà Federico