Bocci: “Il 2020 deve segnare una svolta. Gli obiettivi devono essere di alto profilo, perchè non M. Diaz?” “

Alessandro Bocci ha così commentato, ai microfoni di Radio Bruno, le mosse per il mercato viola:

Il 2020? deve essere l’anno della chiarezza, nell’interesse di fiorentino, giornalista mi aspetto che sia l’anno della svolta. Dopo più anni senza europa che valuto come anni buttati via, compreso questo. Non credo all’anno di transizione, se non lotti fino alla fine come accaduto negli ultimi due anni è solo un anno di dolori. Poi vedi squadre con minor bacino d’utenza che ottengono risultati estremamente migliori, vedi Atalanta, che si accaparrano giocatori che dovremmo mettere noi sotto contratto.

Vlahovic mi sembra più strutturato di Cutrone che non ti cambia tutta la stagione. Adesso poi che abbiamo bisogno nell’immediato, in un prossimo futuro Vlahovic lo vedo più avanti, già tra 6 mesi. Penso che la Fiorentina sia stia chiedendo se vale la pena affiancare a Pedro un’altra scommessa giovane come l’ex rossonero.

Mariano Diaz in uscita dal Real che cerca un prestito; non è un attaccante, ma sicuramente è un’occasione. Devi essere più lesto ad andare sui giocatori che ti possono garantire un recupero dell’esborso economico, seppur ingente. Haland, Tonali sono giocatori adesso irraggiungibili, ma fino a poco fa sarebbero stati un assegno circolare oltre che decisivi sul campo.

Sono d’accordo con Calamai (LEGGI QUI) nel dire che questo richiamo alla preparazione possa influire negativamente nelle prime partite con i giocatori che rischiano di ritrovarsi questi carichi di lavoro sulle gambe.