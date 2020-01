Calamai: “Iachini ha aumentato i carichi, squadra potrebbe essere appesantita. Modulo? No rivoluzioni”

Luca Calamai de La Gazzetta dello Sport a Radio Bruno:

La Fiorentina sta lavorando tanto, c’è un salto di qualità nella mole di allenamenti. Iachini ha aumentato i carichi, mi auguro di sbagliare ma nelle prime partite potremmo vedere una squadra un po’ appesantita per questi cambiamenti. Credo che all’allenatore servirà un mese per far emergere il suo lavoro. Modulo? Non mi aspetto rivoluzioni, la squadra è questa. Vorrei vedere Benassi a centrocampo, il problema del gol c’è ancora quindi lui aiuterebbe ma fatico ad immaginare la difesa a quattro. Mi aspetto una gruppo diverso a livello di atteggiamento, la speranza è che Chiesa dia la svolta. Federico ha fatto bene a rinunciare alle vacanze, è un gesto positivo ma anche normale.