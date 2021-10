Blasi: “Italiano lo apprezzo. Vlahovic? Lo vogliono in tanti”

L'ex giocatore della Fiorentina, Manuele Blasi, ha parlato della vicenda Vlahovic e del suo apprezzamento verso Vincenzo Italiano

Su Vincenzo Italiano : "Apprezzo molto Italiano perché secondo me è un bravissimo allenatore. Lo sta dimostrando e quindi anche la Fiorentina se la giocherà fino alla fine per un posto in Europa".

Ha proseguito parlando della vicenda Vlahovic: "Vlahovic ora è un giocatore importantissimo e in tanti lo vogliono. Deciderà la cosa migliore da fare, poi vedremo col passare del tempo. I tifosi si sarebbero voluti affezionare al ragazzo? La maggior parte delle volte succede. Tifosi e società sperano che il giocatore possa restare, ma poi alla fine il giocatore va via per andare in altre piazze".