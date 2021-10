Bocci: “Vlahovic è indispensabile per la Fiorentina. E su Castrovilli…”

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato dell'importanza di Vlahovic, del ballottaggio sulle fasce e dell'infortunio di Castrovilli

Alessandro Bocci , giornalista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dell'importanza di Vlahovic per la Fiorentina, del ballottaggio tra Callejon e Sottil del problema fisico di Castrovilli.

Le parole su Vlahovic: "Vlahovic è indispensabile per la Fiorentina. Non credo vada via a gennaio. Perché è un nome importante e nelle finestre di mercato invernali è difficile trovare una squadra che tiri fuori tutti quei soldi".