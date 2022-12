Bjelanovic boccia Cabral: “Adattamento finito, dopo un anno è questo”

"Livakovic? Lo conosco bene perché siamo della stessa città. Per me sarebbe dovuto andare via prima dalla Dinamo Zagabbria, anche se ultimamente non aveva fatto benissimo. E' un portiere che potrebbe fare bene in diverse realtà, anche nella Fiorentina. Come valutare i giocatori che fanno bene al mondiale? In passato ho lavorato anche per l'Atalanta e Sartori mi diceva che non seguiva mai i giocatori in competizioni brevi come i mondiali o gli europei.Alle volte i calciatori rendono più del loro reale valore. Amrabat rientra tra questi casi? Non parlavo in particolare di lui, ma di quei giocatori che per attaccamento alla maglia tirano fuori il meglio di se, come può essere comunque il caso del Marocco. La Fiorentina dovrà valutare bene se Amrabat è un giocatore da tenere perché centrale nel progetto viola o se può essere un'occasione per guadagnare bene dalla sua cessione. Brekalo? E' un giocatore ancora giovane che in passato è stato gestito male dai procuratori. Potrebbe ancora fare bene in Italia, così come poteva fare bene in questa Croazia. Cabral? Dopo un anno il periodo di ambientamento per lui è finito, il suo valore è questo. E' un giocatore bravo a finalizzare, in Svizzera ha segnato tanto. Il gioco di Italiano è adatto a lui e lo avrebbe dovuto esaltare di più".