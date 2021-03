Bizzarri: “Fiorentina sorpresa in negativo. Prandelli? Persona complessa”

L’attore Luca Bizzarri, noto tifoso del Genoa è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Un punto a testa senza farci troppo male andrebbe bene. Aspetto di tirare un sospiro di sollievo sia per noi che per voi. Il Genoa è da qualche anno che soffre, la Fiorentina è la sorpresa in negativo e non riesco a capire cosa sia successo. I nomi della rosa sono di tutto rispetto, mi sembra stano vedervi lottare con noi poveracci. Non sono sereno perchè da sotto le squadre iniziano a correre e non sarà facile fare i punti che mancano. Peggio di prima non si poteva fare, se il Genoa si salva è un miracolo di Ballardini. Un minimo di buona sorte che ci è stata vicina unita al lavoro del mister ci ha permesso di rialzarci. Scamacca e Vlahovic? Almeno la Fiorentina lo ha acquistato. Pjaca è un calciatore difficile da capire. Kouamè è un ragazzo d’oro, al Genoa denunciava qualche pecca di gioventù ma si vedeva che atleticamente era molto pronto, probabilmente ha ancora bisogno di tempo, spero che non si riprenda proprio sabato. E’ un momento in cui investire nel calcio non è facile, bisogna avere grandi possibilità di perdere. Badelj? E’ il giocatore più forte dell’anno, il migliore di questa stagione. Prandelli mi sembra un uomo complesso e particolarmente encomiabile, umanamente merita moltissimo rispetto