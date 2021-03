Milenkovic, spunta un’altra pretendente in Premier League

Un nuovo difensore centrale è la priorità del Tottenham nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto riporta il portale inglese football.london, nel mirino degli Spurs ci sono molti profili. Oltre a Joachim Andersen (ex Samp, oggi in prestito al Fulham dal Lione) e Lewis Dunk del Brighton, anche il viola Nikola Milenkovic ha catturato l’attenzione di Josè Mourinho. Come punti a favore del serbo si portano la grande esperienza nonostante la giovane età e il prezzo abbordabile visto il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno, ma dall’altra parte si sottolinea come l’ex Partizan sarebbe una scommessa visto che non ha mai giocato in Premier League.

